Come aumentare le vendite nel commercio al dettaglio

Ci sono periodi in cui le vendite sono alle stelle, come durante le festività natalizie o nel periodo dei saldi, e altri in cui si registra, inevitabilmente, un calo.

Il mondo del commercio al dettaglio è fatto di alti e bassi.

Questi alti e bassi dipendono non solo dalla stagione ma anche dal settore: i negozi al dettaglio che vendono merce stagionale, come materiale da sci o da spiaggia, sono maggiormente soggetti a queste fluttuazioni, mentre alcuni negozi mantengono un flusso pressoché costante di vendite durante tutto l’anno.

Se sei un commerciante e vuoi aumentare le vendite del tuo negozio, ci sono diverse strategie semplici ed efficaci per dare una scossa alla tua clientela e suscitare l’interesse del pubblico.

Le abbiamo raccolte per te in questa breve guida.

1. Organizza un evento

Durantele feste si spende di più: i clienti sono maggiormente invogliati a fare shopping perché attirati dalle decorazioni a tema e dalle offerte che molti negozi propongono.

Se vuoi beneficiare dei vantaggi che queste occasioni offrono ai commercianti, non aspettare il Natale o il Black Friday: crea degli eventi appositamente per la tua clientela quando più lo ritieni necessario, scegliendo un tema che sia in linea con il tuo business e i gusti del tuo pubblico.

Sfrutta l’occasione per decorare il tuo negozio in maniera originale, distribuisci volantini per pubblicizzare l’evento, contatta i tuoi clienti più fedeli via e-mail e pubblica un annuncio anche sui social: l’idea è quella di attirare quanta più gente possibile, per cui valuta la possibilità di offrire sconti e promozioni durante la tua giornata speciale.

2. Promuovi il tuo programma fedeltà

I programmi fedeltà piacciono molto ai clienti perché possono beneficiare di sconti e offerte dai loro brand preferiti, e sono ideali per aumentare le vendite nei periodi meno floridi.

Lancia un concorso a premi per incentivare le vendite e offri gadget in regalo ai clienti che spendono di più.

3. Fai branding

Non c’è niente di meglio della pubblicità che puoi ottenere senza spendere una fortuna: se vuoi far girare il nome del tuo negozio e attirare nuovi clienti, distribuisci prodotti personalizzati con il tuo logo a quanta più gente possibile.

Puoi personalizzare qualsiasi cosa, dalle penne alle tazze, dagli ombrelli alle borracce.

Un’idea vincente è quella di usare sacchetti carta e borse personalizzate come quelli che trovi su questo sito per gli acquisti dei tuoi clienti: una volta usciti dal negozio ti garantiranno pubblicità gratuita mettendo il tuo logo davanti agli occhi di tutti.

4. Migliora i rapporti con i clienti

In tempi di magra, approfittane per migliorare e rafforzare i tuoi rapporti con i clienti.

Invia e-mail con novità e promozioni speciali, sondaggi per capire quali sono i loro interessi e approfitta di ogni occasione per mostrare loro quanto ci tieni.

Per attirare nuovi clienti e invogliare chi ti conosce già a tornare in negozio puoi sfruttare al meglio alcune tecniche base di marketing digitale: oltre ad aggiornare le tue pagine social regolarmente, usa le newsletter e comunica con il tuo pubblico direttamente online.

Quando il tuo negozio al dettaglio ha bisogno di una spinta alle vendite, rimboccati le maniche e metti in pratica questi semplici consigli.