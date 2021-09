Cisternino, mercoledì 29 settembre presentazione di "Agenda 2030 - Lavori in corso"

CISTERNINO (BR) - "Agenda 2030 - Lavori in corso" è promosso dalla "Biblioteca di comunità" di Cisternino, un progetto realizzato dall’associazione di volontariato "POLI…GIO’" e finanziato da Regione Puglia e A.R.T.I. su iniziativa Luoghi Comuni. L’evento si svolgerà mercoledì 29 settembre presso la Biblioteca comunale "Tommaso Fiore" in via Dante 48 a Cisternino con inizio alle ore 18 e aderisce a "Bibliopride 2021. Le biblioteche per l’Agenda 2030". - "Agenda 2030 - Lavori in corso" è promosso dalla "Biblioteca di comunità" di Cisternino, un progetto realizzato dall’associazione di volontariato "POLI…GIO’" e finanziato da Regione Puglia e A.R.T.I. su iniziativa Luoghi Comuni. L’evento si svolgerà mercoledì 29 settembre presso la Biblioteca comunale "Tommaso Fiore" in via Dante 48 a Cisternino con inizio alle ore 18 e aderisce a "Bibliopride 2021. Le biblioteche per l’Agenda 2030".





Il Bibliopride, giunto alla sua decima edizione, è una settimana (dal 27 settembre al 3 ottobre 2021) dedicata quest’anno alla promozione di uno dei 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. Tutte le biblioteche possono partecipare all’iniziativa mediante presentazioni di libri, incontri, letture, giochi; anche la Biblioteca di Comunità di Cisternino intende portare il proprio contributo sensibilizzando la cittadinanza, nonché le associazioni e le scuole presenti sul territorio ai contenuti e ai valori dell’Agenda 2030 ed avviando un percorso di progettazione partecipata sugli stessi.





Durante la serata saranno presentati 3 progetti che vedono come soggetti promotori "Ideando aps", l’AdV "POLI…giò" e l’ass.ne "Fratres". Il progetto "Lo Scaffale Agenda 2030" (soggetto capofila "Ideando") consiste nella realizzazione di uno scaffale all’interno dei locali della Biblioteca comunale dove saranno presenti riviste, libri, giochi e materiali didattici dedicati ai temi dell’Agenda. Il progetto "Scriviamolo in Agenda 2030" (soggetto capofila "POLI…giò") prevede un percorso di formazione rivolto a volontari sui valori dell’Agenda. Infine, il progetto "Tempo Solidale" (soggetto capofila "Fratres") intende realizzare dei calendari a muro a tema Agenda 2030. In tale occasione sarà lanciata anche l’iniziativa "Adotta un obiettivo dell’Agenda 2030" rivolta alle scuole del territorio, tesa a sensibilizzare e formare anche i più giovani agli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile. Ai più piccoli sarà inoltre dedicato uno spazio di animazione e gioco "Giochiamo con l’Agenda 2030" curato da Luca Marchesini, educatore sociale e socio di "Ideando aps".





I saluti e l’avvio dei lavori saranno a cura di Rino Spedicato, vicepresidente Centro Servizi Volontariato Brindisi Lecce. L’evento si terrà secondo le vigenti normative covid-19.