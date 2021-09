Concorso letterario Fortuna 2021: domani sera la premiazione nella scuola Duse

BARI - Domani, sabato 4 settembre, alle ore 20.30, presso l’arena dell’Istituto comprensivo “Eleonora Duse” a Bari, si svolgerà la serata di premiazione della settima edizione del premio letterario Fortuna, il concorso organizzato dalla associazione culturale Artemisia e presentato da Mariella Lippo e Maria Passaro con Franca Pastore, per la regia di Ernesto Marletta.L’evento è patrocinato dal Comune di Bari, dalla Città Metropolitana, dall’Università degli Studi di Bari, dalla federazione italiana Teatro amatori FITA.La serata sarà introdotta dal dirigente scolastico dell’istituto scolastico Gerardo Marchitelli e, a seguire, dal presidente della commissione consiliare Cultura Giuseppe Cascella e dal presidente regionale Fita Annamaria Carella.La cerimonia sarà allietata dalla performance musicale “Omaggio a Gigi Proietti” di Mike Zonno, chitarra e voce, e dalle letture teatrali a cura degli attori Ernesto Marletta, Pino Matera, Giuseppe Trotta, Delia Sassanelli, Riccardo Palamà e Maria Pina Guerra.Il premio Fortuna ha registrato quest’anno la partecipazione di quasi un centinaio di autori provenienti da tutta Italia, mentre la giuria è stata selezionata tra professionisti ed esponenti del mondo della cultura locale.Saranno tre i finalisti premiati per sezione, uno il vincitore proclamato nel corso della serata.La serata, ad ingresso libero con prenotazione, sarà organizzata in osservanza delle linee guida anti-Covid.