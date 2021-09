Confessa l'omicida dell'81enne: era addetto alle pulizie

L'uomo, che già conosceva la vittima, avrebbe suonato alla sua abitazione con la scusa di chiederle un bicchiere d'acqua, per poi colpirla a morte e portare via dalla casa 1000 euro in contanti più il suo bancomat e darsi alla fuga.





Il reo confesso è stato trasferito al carcere di Trani, mentre gli inquirenti sono alla ricerca dell'arma dell'omicidio da cui l'uomo si è disfatto durante la sua fuga.



Ha confessato l'omicida della 81enne, che ha ucciso la vittima nella sua abitazione del quartiere Carrassi, con otto fendenti. Si tratta dell'addetto delle pulizie di 51 anni che prestava servizio nel palazzo della vittima, che ha confessato di aver agito per questioni economiche.