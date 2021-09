- Nuova morte bianca in Puglia. La vittima è un operaio di 42 anni, precipitato dalla pensilina, morendo sul colpo, mentre era intento a rimuovere un solaio insieme ai colleghi. L'incidente è avvenuto in Via Maiella, a Mesagne (Br). Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la polizia e gli uomini della Spesal.