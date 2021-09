Di Gregorio: “Parere favorevole del Comitato VIA per la Regionale 8”

“Sono state superate – spiega Di Gregorio – le criticità precedentemente evidenziate Comitato che avevano fatto temere lo stop definitivo del progetto. La Taranto-Avetrana, infatti, è un’opera pubblica di valenza strategica. La sua costruzione favorirà i processi di diversificazione produttiva e di sviluppo turistico dell’area ionica; migliorerà la viabilità e la sicurezza stradale della Puglia”.



“Un impulso decisivo per rilanciare il progetto – aggiunge il consigliere dem - è giunto dal Tavolo Istituzionale convocato lo scorso 29 giugno dal presidente Emiliano che ha raccolto la sollecitazione mia e di tutto il territorio ionico per il completamento della Regionale 8”.



Secondo Di Gregorio, “il disco verde del Comitato VIA è sicuramente importante, ma ora è quanto mai necessario non commettere altri passi falsi. L’Ente appaltante, cioè la Provincia di Taranto, deve procedere rapidamente e in maniera corretta per evitare ulteriori rallentamenti sapendo di poter contare, se necessario, sul supporto delle strutture tecniche regionali. Per il completamento della Taranto-Avetrana sono disponibili 122 milioni di euro. Secondo quanto abbiamo appreso proprio nel Tavolo del 29 giugno, questa somma si riferisce alla nuova programmazione FSC 2021/27. Sulla Regionale 8 forze politiche, sociali ed economiche, hanno lavorato insieme. Un bell’esempio di unità e coesione”.



BARI - “La tormentata vicenda della strada Regionale 8, sembra arrivata ad una svolta positiva. Il Comitato VIA (Valutazione Impatto Ambientale) della Regione Puglia ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’importante arteria stradale”. Ne dà notizia il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (Pd).