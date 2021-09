Di Gregorio (Pd): "Doveroso e giusto riconoscimento ai nostri atleti olimpici e paralimpici orgoglio pugliese"

Secondo Di Gregorio “bisognerebbe esportare in tutte le attività i valori dello sport, quello vero. Come rappresentate delle istituzioni, però, mi rendo conto che c’è ancora molto da fare per diffondere la pratica sportiva sui territori. In questi anni abbiamo compiuto grandi progressi in Puglia e sono certo che questo processo virtuoso proseguirà nei prossimi anni. Da tarantino guardo con orgoglio all’appuntamento dei Giochi del Mediterraneo del 2026 che saranno ospitati dal capoluogo ionico e che daranno nuovo impulso alla crescita del movimento sportivo pugliese e nazionale".

BARI - "Sacrificio, impegno, disciplina, rispetto delle regole e degli avversari. Lo sport è tutto questo e molto altro. Le Olimpiadi, spesso, sono il coronamento di una carriera ed è giusto sottolinearne e ricordarne la partecipazione. Bene ha fatto la Regione Puglia a tributare un doveroso riconoscimento ai nostri atleti olimpici e paralimpici che hanno gareggiato a Tokyo”. Lo afferma il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (Pd). “Ho partecipato alla serata dell’Orgoglio Pugliese indetta dal presidente Emiliano - spiega Di Gregorio - perchè ho sentito il dovere di esprimere a questi atleti il mio personale ringraziamento per l’impegno e per aver tenuto alto il nome della Puglia e delle città di provenienza”.“Ad alcuni di loro - prosegue Di Gregorio - come Mauro De Filippis, nazionale di Tiro a volo, mi lega una personale e profonda amicizia, ma la stima e la mia profonda ammirazione è immutata per tutti i nostri valorosi eroi di Tokyo”.