Green pass sarà obbligatorio per statali e privati

Perciò il premier Mario Draghi ha deciso di puntare sul certificato verde: "Funziona, è monitorato, è una soluzione accomodante", ha detto ai sindacati, spiegando perché si è preferito imporre il Pass e - per ora - non l'obbligo di vaccinazione. E' un "percorso che unifica", sottolinea il premier.



Quindi dalla metà del mese di ottobre bisognerà essere vaccinati, aver fatto un tampone o essere guariti dal Covid, per entrare in uffici pubblici e privati, ma l'obbligo dovrebbe essere esteso anche a studi professionali, negozi, ristoranti. Per chi si presenta al lavoro senza, ci saranno sanzioni: una multa, che dovrebbe andare dai 400 ai 1000 euro, e disciplinari, che saranno modulate sulle diverse categorie.

ROMA - Il Governo ha deciso sul fronte della lotta al Covid: il Green pass sarà obbligatorio per entrare in tutti i luoghi di lavoro. Secondo la cabina di regia del Ministero, infatti, bisogna fare in fretta per raggiungere entro un mese almeno la soglia 'di sicurezza' dell'80% di vaccinati.