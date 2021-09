Dopo 40 anni tornano gli Abba, un nuovo album e un concerto rivoluzionario

Gli ABBA, una delle band pop di maggiore successo di tutti i tempi, hanno annunciato oggi, per la prima volta in 40 anni, che sono tornati. In programma un concerto rivoluzionario che vedrà Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid esibirsi digitalmente con una live band di 10 elementi in un’arena costruita appositamente a Londra dal 27 maggio 2022 e un disco completamente nuovo “Voyage”, che sarà pubblicato il 5 novembre da Universal Music Group.

La versione digitale degli ABBA è stata creata dopo settimane e mesi di riprese con motion capture e performance tecniche con i quattro membri della band e un team di 850 elementi della Industrial Light & Magic, la compagnia fondata da George Lucas alla sua prima incursione nella musica.





Oggi, a 40 anni dal loro ultimo disco di studio “The Visitors”, gli ABBA non solo hanno registrato due nuove canzoni “‘I Still Have Faith In You” e “Don’t Shut Me Down”, che faranno parte del concerto, ma hanno registrato e prodotto un intero nuovo album.





Registrato insieme allo studio di Benny, Riksmixningsverket, a Stoccolma, “VOYAGE” verrà pubblicato in tutto il mondo il prossimo 5 novembre su etichetta Universal Music Group.





ABBA Voyage prenderà il via il 27 maggio 2022 alla ABBA ARENA, un’arena all’avanguardia da 3000 posti costruita al Queen Elizabeth Olympic Park di Londra. Sarà possibile pre-registrarsi per acquistare i biglietti a partire dalle ore 19:00 di oggi su abbavoyage.com mentre i biglietti saranno in vendita da martedì 7 settembre.





Invece, pre-ordinando i prodotti dell'album Voyage si otterrà l’accesso privilegiato ai biglietti del rivoluzionario concerto ABBA VOYAGE, previsto per la primavera 2022 a Londra. Acquistando questi prodotti entro le ore 13.00 del 4 settembre, il cliente riceverà, entro le ore 19.00 dello stesso giorno e all’indirizzo mail con cui si è registrato al punto vendita, un codice e un link che garantiranno l’accesso alla prevendita prima della messa in vendita generale. Si potrà accedere alla pre-sale dalle ore 11.00 di domenica 5 settembre fino alle ore 10.00 di martedì 7 settembre. Ciascun cliente potrà ricevere un solo codice e pre-ordinando il disco non si ha l’obbligo dell’acquisto anche dei biglietti del tour.





L’ABBA Voyage concert ha preso vita grazie all’aiuto dei produttori Svana Gisla (David Bowie Blackstar/Lazarus, Beyoncé and Jay Z for HBO, Springsteen and I), Ludvig Andersson (And Then We Danced, Yung Lean - “In My Head”, Mamma Mia! Here We Go Again), il regista Baillie Walsh (Flashbacks of a Fool, Being James Bond, Springsteen and I), il co-produttore esecutivo Johan Renck (Spaceman, David Bowie Blackstar/Lazarus, Chernobyl) e il coreografo Wayne McGregor CBE (The Royal Ballet, Company Wayne McGregor, Paris Opera Ballet).









Svana Gisla, Produttore, e Ludvig Andersson, Produttore:





“la magia degli ABBA e gli sforzi erculei di tutta questa magnifica squadra hanno raggiunto un traguardo tanto atteso oggi. Poter condividere finalmente questo sforzo con il mondo oggi è un momento di grande soddisfazione per noi e non vediamo l’ora di accogliere tutti nella nostra arena londinese, un luogo dove siamo davvero felici di essere”.





Baillie Walsh, Regista:





"ho visto gli ABBA vincere l’Eurovision Song Contest nel 1974, e non avrei mai immaginato che 47 anni dopo sarei stato con loro durante questo straordinario viaggio. La vita è strana e meravigliosa a volte".





Wayne McGregor, Coreografo: “immaginate: crescere nel nord dell’Inghilterra negli anni ’70 e imparare a ballare i balli da sala, latini e da discoteca con le incredibili canzoni degli ABBA. Avevo 8 anni e sono rimasto totalmente estasiato. Avanti veloce fino al 2020, essere in Svezia e ballare con gli ABBA – nella vita reale! Avevo quasi 50 anni e sono rimasto senza parole ancora una volta. Questa è la magia degli ABBA.





Abbiamo condiviso molte avventure creative e gioiose con un team collaborativo e coraggioso per rendere possibile l’impossibile per ABBA Voyage: magia tecnologica, immersione all'avanguardia e innovazione nell'intrattenimento. E ancora nel suo cuore bruciante abbiamo semplicemente nuove canzoni, nuove mosse, canzoni classiche, mosse classiche: ABBA è ballo e lo sarà per sempre. Ci vediamo sulla pista da ballo!”.





Sir Lucian Grainge, Chairman & CEO, Universal Music Group:





“Fin dal principio della mia carriera, avendo avuto il privilegio di lavorare con loro direttamente per molti anni, è una gioia incredibile essere circondati dagli ABBA e dalla loro musica.

La loro creatività illimitata e le melodie senza tempo ci fanno desiderare di collaborare con loro in tutto ciò che fanno perché sappiamo che sarà semplicemente fantastico".





Il video di “I Still Have Faith In You” è stato diretto da Shynola.