- Vincere in rimonta è da Inter e anche quella "versione Inzaghi" rispetta il canovaccio. Nell'anticipo del turno infrasettimanale i nerazzurri vivono un primo tempo infernale al Franchi poi riesce a vincere per 3-1. La Fiorentina di Italiano mette alle corde la retroguardia avversaria che deve arrendersi all'asse Gonzalez- Sottil. Proprio quest'ultimo porta in vantaggio i viola.Poi nella ripresa, proprio mentre mister Inzaghi medita i cambi, gli uomini in campo cambiano il risultato. Così Darmian insacca dopo un'azione di Barella, successivamente Calhanoglu col il suo piede preciso imbecca la testa di Dzeko e sul finale Perisic firma il tris che regala entusiasmo e punti al mondo interista.