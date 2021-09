Élite del Panettone Artigianale: successo a Levante Prof

BARI – Un’occasione per confrontarsi, per testare nuovi prodotti e nuovi metodi di lavorazione, ma anche per presentarsi al pubblico professionale e diffondere gli ideali alla base dell’Élite del Panettone Artigianale. Tutto questo e tanto altro è stata la settima edizione di Levante Prof, la fiera internazionale del Mezzogiorno che valorizza il vero “made in Italy” agroalimentare, che si è svolta presso la Fiera del Levante di Bari dal 26 al 29 settembre 2021.Quattro giorni intensi per gli artigiani che rappresentano l’eccellenza italiana nella produzione di grandi lievitati, impegnati nel laboratorio a vista allestito per l’occasione per la produzione di panettoni artigianali, ma anche di altri prodotti rigorosamente realizzati con lievito madre fresco e le migliori materie prime. Diversi anche i momenti di formazione, aggiornamento e approfondimento rivolti agli stessi artigiani ma anche ai visitatori della manifestazione fieristica, che hanno puntato l’attenzione su argomenti legati alla produzione (caratteristiche del lievito madre fresco, come allungare la vita del panettone senza ricorrere alla chimica, le differenze su farine, tuorli, canditi, e tanto altro), ma anche al marketing e ad aggiornamenti normativi.“Siamo contenti dell’andamento delle quattro giornate di Levante Prof, in occasione delle quali abbiamo riscontrato un’ottima affluenza di pubblico, composto prevalentemente da professionisti e appassionati del settore, complice probabilmente anche la voglia di ripartire dopo oltre un anno di stop per le manifestazioni di questo genere. – ha commentato Massimiliano dell’Aera, ideatore dell’Élite del Panettone Artigianale – Siamo anche molto soddisfatti di aver arricchito il programma delle iniziative con momenti di approfondimento di grande valore, grazie all’apporto dei professionisti che orbitano attorno alla nostra rete. E per questo vorrei ringraziare personalmente tutti i componenti del club e i partner presenti. Come sempre, noi dell’Élite del Panettone Artigianale abbiamo colto l’occasione di arricchirci e crescere professionalmente grazie al confronto e alla possibilità di testare insieme nuovi prodotti e nuovi metodi di lavorazione, anche in vista di alcune novità in arrivo nelle prossime settimane”.L’Élite del Panettone Artigianale vuole riunire sotto un unico ideale artigiani eccellenti del settore, che condividano un codice etico, anteponendo al business la volontà di diffondere e valorizzare la cultura di un prodotto realizzato a regola d’arte. Per la produzione dei loro lievitati, infatti, gli associati utilizzano solo lievito madre fresco e ingredienti di elevatissima qualità, evitando l’aggiunta di mono e digliceridi degli acidi grassi, di coloranti e aromi artificiali.Tutte le informazioni sull’L’Élite del Panettone Artigianale sono sul sito web elitedelpanettoneartigianale.it e sulle pagine social dedicate.