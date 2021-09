Enrico Brignano conquista Taranto

E' un Brignano frizzante quello che si presenta sul lungomare di Taranto, su cui intrattiene il pubblico con oltre due ore di spettacolo, che volano via con leggerezza, coadiuvato dal suo corpo di ballo. Durante lo spettacolo lo showman romano ironizza sul Covid, con tutte le sue varianti, e di come in ogni famiglia in un dibattito sulla pandemia 'emergano' tra i parenti biologi o batteriologi con diverse teorie sul virus.





Lo show ha quindi una breve interruzione per uno striscione da parte del reparto di Neonatologia che saluta il piccolo Niccolò. Lo spettacolo poi si snoda in surreali racconti della storia del pianeta che dai dinosauri passa ai Sumeri, fino a Leonardo da Vinci con le sue invenzioni. Non può mancare per Brignano la denuncia sociale, con la sua ironia, agli italiani orgogliosi del tricolore solo durante gli Europei di calcio, ma mai davvero uniti per conquistare i diritti sociali.





La Città dei Due Mari, a fine dello spettacolo, ha salutato con un caloroso applauso il comico romano che ha invitato la cittadinanza a non arrendersi e continuare la propria battaglia a tutela della salute, perché come da lui stesso dichiarato: "Il lavoro è importante, ma la salute lo è di più".

Enrico Brignano torna ad abbracciare il suo pubblico con il suo spettacolo 'Un'ora sola ti vorrei', che prende spunto dal suo show andato in onda su Rai2. All'apertura dello spettacolo cita il grande Enzo Tortora con la sua celebre frase "Dove eravamo rimasti", pronunciata per dare un senso di normalità e continuità nonostante le restrizioni per il Covid.