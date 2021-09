Enrico Brignano a Taranto con 'Un'ora sola vi vorrei'

TARANTO - Reduce da una trionfale tournèe invernale nei più importanti palazzetti dello sport di tutta Italia, Enrico Brignano torna sulle scene con uno spettacolo che sfida e rincorre il tempo. Martedì 7 settembre alle ore 21 la Rotonda del Lungomare di Taranto ospiterà “Un’ora sola vi vorrei”, un evento organizzato con la collaborazione del Comune di Taranto e il supporto del partner Programma Sviluppo.“Ruit hora”, dicevano i latini. “Il tempo fugge”, facciamo eco noi oggi. Che poi, che c’avrà da fare il tempo, con tutta questa fretta? E come mai, se il tempo va così veloce, quando stiamo al semaforo non passa mai? “L’attesa del piacere è essa stessa piacere”, sosteneva Oscar Wilde. In effetti, Oscar ha ragione. Perché quando sei sotto al sole alla fermata dell’autobus, ti fanno male i piedi, non ci sono panchine, è ora di pranzo e non hai neanche un pacchetto di crackers… e tornare a casa sarebbe essa stessa un piacere… lì l’attesa del piacere… per piacere… si capisce che è un piacere, no? Mi sa che le teorie di Oscar Wilde vanno un po’ riviste…A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo. Sì, un’ora e mezza. Ma il titolo dice “un’ora sola”. Sì, ma la mezz’ora accademica non ce la mettiamo? E poi c’è il condizionale “vi vorrei”, che indica un desiderio non una realtà. O magari Brignano riuscirà magicamente, insieme al suo pubblico, a fermare anche il tempo?Enrico Brignano intraprende gli studi teatrali all’accademia dei giovani comici di Gigi Proietti grazie al quale esordisce nel mondo del teatro. Nel 1998 partecipa alla fiction Un medico in famiglia. Nel 2020 ha uno show tutto suo su Rai 2, “Un’ora sola vi vorrei”, ed è ospite fisso a “Che tempo che fa” su Rai 3.Tra i film che ha interpretato: SMS – Sotto mentite spoglie (2007), Asterix alle Olimpiadi (2008), Un’estate ai Caraibi (2009), Ex – Amici come prima (2011), Poveri ma ricchi (2016), e Tutta un’altra vita (2019).: 3928782031Biglietti acquistabili al sito: https://www.ticketsms.it/event/ENRICOBRIGNANOMedia partnership: FANTIANO NATURE PARK - MUSIC MATCH LIVE EVENTS.