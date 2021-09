BRESCIA - Hanno passato la notte nella stessa cella Silvia e Paola Zani, le due sorelle di 27 e 19 anni accusate dell'omicidio e dell'occultamento del cadavere della madre Laura Ziliani e da ieri detenute nel carcere femminile bresciano di Verziano. Sono entrate in carcere tenendosi per mano, poi sono state separate per alcune ore prima di essere messe nella stessa cella.