Fauci loda l'Italia nella lotta contro il Covid

- "L'Italia sta andando bene, meglio degli Usa, ora è diventata un esempio per il mondo”. Con queste parole l'immunologo Anthony Fauci, nonché consigliere medico capo del Presidente degli Stati Uniti Biden, intervenuto all'ambasciata italiana a Washington, ha elogiato l'operato dell'Italia nella lotta contro il Covid, soprattutto per aver immunizzato quasi il 75% delle persone sopra i 12 anni, rispetto il 54% degli statunitensi.L'ambasciata italiana ha ringraziato tramite twitter l'immunologo statunitense: "Un sincero bentornato a Villa Firenze al dottor Anthony Fauci dall'ambasciatrice italiana Mariangela Zappia, e grazie per le sue parole di apprezzamento per la gestione della pandemia in Italia".