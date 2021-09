Fumo in cabina dopo il decollo, paura su volo Vienna - Berlino

Secondo un portavoce dell'AUA, il fumo non è entrato nella cabina e i piloti hanno immediatamente indossato le maschere. Il ritorno sulla pista di Vienna è avvenuto senza problemi. I vigili del fuoco dell'aeroporto erano già in attesa sulla pista. I 170 passeggeri sono rimasti illesi e successivamente sono stati prelevati da un altro aereo Austrian Airlines ripartito alle 17:45. Molti viaggiatori hanno però lamentato il fatto che non sono state fatte uscire le maschere a ossigeno.





Secondo quanto riferisce la compagna, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il fumo in cabina sarebbe stato causato di una ventola difettosa nell'abitacolo. L'aereo della compagnia, è stato sottoposto a verifiche tecniche.

VIENNA - L'aereo era partito venerdì 10 settembre dall'aeroporto di Vienna, in Austria e avrebbe dovuto raggiungere Berlino. Pochi minuti dopo il decollo, sono stati gli stessi passeggeri seduti in coda ad avvisare l'equipaggio di bordo per fumo in cabina. Alcuni hanno iniziato a urlare, altri a piangere, raccontano i testimoni. Quando la cabina si è riempita di fumo, il personale di bordo ha immediatamente avviato le procedure di sicurezza previste in questo caso. Tuttavia alcuni dei 170 passeggeri hanno sofferto di attacchi di panico.