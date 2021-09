Bari, riapre il Teatro Abeliano per le ‘degustazioni settembrine’

BARI - Il Teatro Abeliano riapre il sipario dopo la pausa estiva con entusiasmo e tanta voglia di fare cultura. La pandemia ci ha insegnato, più di quanto non sapessimo prima, che il teatro è il pubblico, dopo aver predisposto gli ambienti in sicurezza secondo le norme vigenti e stilato un cartellone di proposte ricco e attraente per tutti i gusti, non resta che accogliere gli spettatori, come sempre lasciando che la magia dello spettacolo dal vivo si compia grazie a loro!Per incentivare il riavvio della frequentazione è stato organizzato un settembre speciale per convenienza e contenuti, secondo il calendario che segue, visibile anche sul sito del Teatro o rivolgendosi direttamente al botteghino:7-10 settembre h. 21:00 IL GIOCO DELLA VERITÀVito Signorile ha ideato ed interpreta un percorso pirandelliano stimolante e innovativo, frutto di uno studio pluriennale e di una maturità professionale a servizio della divulgazione culturale.11 settembre h. 21:00 STOCC DDÒSara Bevilacqua accompagna il pubblico nel ripercorrere la vicenda di Michele Fazio mediante una drammaturgia efficace e la sua nota capacità scenica di restituirci la realtà.16 settembre h. 21:00 L’ORO DELLA COMMEDIAFlavio Albanese porta sul palcoscenico una lezione/spettacolo sul teatro mostrando la diramazione delle forme contemporanee dalla tradizione italiana della Commedia dell’Arte.17-18 settembre h. 21:00 e 19 settembre h. 18:00 - IL GIOCO DELLA VERITÀUlteriori occasioni di fruire delle repliche.23 settembre h. 21:00 C’ERA UNA DONNA CHE…Carmela Vincenti offre la sua testimonianza di ‘solista’ del teatro con uno spettacolo tutto al femminile in cui presenta i ruoli e le sue più memorabili performances.24 settembre h. 21:00 LA IANARAElisabetta Aloia porta in scena le suggestioni del bel romanzo di Licia Giaquinto sulle ‘ianare’, ‘masciare’, ‘streghe’ e superstizioni che ancora abitano il meridione, tra passato, presente e futuro.27 settembre h. 21:00 NAUFRAGAR M’È DOLCE IN QUESTO MARE…Appuntamento a gran richiesta del nuovo reading letterario di Vito Signorile attraverso i grandi poeti del novecento italiano.Un percorso utile a riscoprire ed apprezzare autori e opere note.30 settembre h. 21:00 VOLEVO FARE L’ATTOREPaolo Sassanelli chiude la rassegna de ‘I Solisti’ testimoniando, tra serietà e ilarità, le gioie e le difficoltà del mestiere d’attore, appassionante come non mai e, anche a suo dire, insostituibile.Non rinunciate ad alcuna delle “degustazioni settembrine”, naturalmente muniti di mascherina personale e del Green pass o di esito di tampone recente.