Galà della Moda, a Molfetta la terza edizione

MOLFETTA (BA) - Per una notte l’Anfiteatro di Ponente è stato palcoscenico d'eccezione per la III edizione del Galà della Moda, un evento, patrocinato dal Comune di Molfetta e dall’Ufficio Moda Italia, che ha esaltato la moda in tutte le sue forme.In passerella: le collezioni Sophie Jacquelin e Les Filles di Giulio Lovero Miss and Lady Atelier, che in questo momento cura gli outfit di Katia Ricciarelli concorrente del Grande Fratello Vip; le sorelle Beatrice e Tosy Cortese con il made in Italy e la passione per l'arte nel creare con particolarità capi di alta moda con originali applicazioni di crochet; Marianna Boutique ha messo in scena tutta la sua competenza e professionalità̀ attraverso il défilé di splendidi abiti.Prestigiosi ospiti i Divini, che hanno allietato con il repertorio di musica lirica.L’evento moda è stato presentato dalla giovane e talentuosa modella e presentatrice Lucy Bello e dal brillante attore Christian Binetti.Il maestro dell’acconciatura sposa e d’alta moda Francesco Musella ha coordinato l’hair fashion show vinto da Maria Altomare con la modella Francesca Quarto che ha indossato un abito delle sorelle stiliste De Virgilio; a seguire, sul podio, Diva Parrucchieri di Nicola De Giglio, Isabel Hair Styling e Matilda Mezini.Ad esaltare la bellezza delle modelle, la storica e professionale Cesvim Academy Group che si è anche esibita in uno spettacolare show di hair style e make up.La kermesse è stata l’occasione per premiare con il titolo di Top Fashion Cruise 2021 la modella Monica Caldarola che parteciperà alla crociera della moda, il format con défilé e shooting ideato da Carmen Martorana in collaborazione con Costa Crociere.L’allestimento floreale è stato affidato ad una eccellenza del wedding, Nino Spera.Si ringrazia: Croce Rossa Italiana comitato Molfetta, LILT Lega Italiana Lotta Tumori sez Bat, Roma Immobiliare, Lo Smeraldo ricevimenti di lusso in Puglia, Coral Reef, Farmacia Del Prete, Bellapianta arredamenti, Tenuta dei Ruggiero, Geko17 stamperia digitale.