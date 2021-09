ROMA - Il Cdm ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge per l'estensione del Green pass a tutti i luoghi di lavoro. Lo apprende Ansa da diverse fonti governative, a riunione del Cdm ancora in corso.L'estensione del Green pass scatterà, con ogni probabilità, dal 15 ottobre, per tutti i lavoratori pubblici e privati.Tra le novità, la sospensione dal lavoro, e quindi dallo stipendio, dopo 5 giorni di accesso senza certificato.