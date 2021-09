Il Bari travolge 4 -0 al San Nicola il Monterosi

Nel secondo tempo al 9' raddoppia Cheddira con tiro di destro su cross di D'Errico. Al 13'Antenucci realizza la terza rete su rigore concesso per un fallo di Piroli su D'Errico. Al 37' il Bari segna il quarto gol con Simeri su rigore, concesso per un fallo di Mbende su Scavone.

- Il Bari vince 4-0 al San Nicola col Monterosi. Nel primo tempo al 10’ D'Errico del Bari non concretizza una buona occasione. Al 27' Costantino del Monterosi di destro non inquadra la porta. Al 42’ il Bari passa in vantaggio con Di Cesare con un tiro al volo su calcio d'angolo di Maita.