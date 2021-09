La signora Maria scomparsa da ieri: preoccupazione a Nardò

Alcuni testimoni riferiscono di averla notata a tale ora presso la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù da dove, al momento, si perdono le tracce. Le ultime notizie la vedono entrare, poco prima della chiusura, in chiesa, nella parrocchia del Sacro Cuore, pare per farsi cambiare due euro o chiedere del denaro. Poi non arrivano più altre notizie. Non si sa dove abbia trascorso la notte e per questo motivo c'è molta apprensione tra i parenti.





I locali della chiesa sono stati aperti, in piena notte, nel caso in cui la donne fosse rimasta chiusa lì dentro. Ma l'ispezione non ha dato esito positivo. La zona è quella della stazione di viale De Gasperi, stadio, ex Inps, Sacro Cuore, "villa" di via XX Settembre. Ma la donna potrebbe anche aver camminato abbastanza fino a spingersi più lontano.





Gli agenti del locale commissariato, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la ricercano attivamente ma, a questo punto, si rende necessaria anche la collaborazione dei cittadini. Se intravedete una anziana da sola, in pantofole, un po' confusa, trattenetela gentilmente e avvisate le forze dell'ordine. Tuttavia chiunque abbia notizie utili a ricostruire il successivo itinerario è vivamente pregato di contattare i familiari e/o gli organi di polizia.

NARDO' (LE) - Da ieri 6 settembre 2021 non si hanno notizie di Zacà Maria Addolorata nata il 11/06/1934 a Nardò ed ivi residente. La signora ha 87 anni. Ieri sera, intorno alle 20, si è allontanata dalla sua abitazione - la zona è quella di via Generale Cantore - poco dopo il nubifragio. Era in pantofole. Non si sa dove abbia trascorso la notte. L'altezza è di circa un metro e 50, è vestita di scuro.