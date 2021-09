Il Green pass sarà unico per pubblico e privato

ROMA - Dovrebbe arrivare già giovedì sul tavolo del Cdm un decreto legge, composto di un solo articolo, che dovrebbe prevedere l'estensione del green pass ai dipendenti della P.a e del settore privato. A prevederlo fonti ministeriali vicine al dossier.La Lega voterà gli emendamenti di Fratelli d'Italia in linea con il suo orientamento, sul decreto legge green pass attualmente in discussione alla Camera?. "Certo", ha replicato il leader del Carroccio,, a margine della presentazione della lista del suo partito a sostegno di Luca Bernardo, candidato sindaco a Milano, sottolineando che comunque, il governo rischia "zero": "Non penso che il governo dipenda dal fatto che uno voglia andare al ristorante a mangiarsi la pizza con o senza il green pass. Penso che il governo abbia altre sfide ben più ambiziose rispetto a queste" ha spiegato.