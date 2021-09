L’Élite del Panettone Artigianale a Levante Prof

L’appuntamento in fiera sarà anche occasione per fare il punto sul primo anno di attività dell’Élite del Panettone, club che vuole riunire sotto un unico ideale artigiani che rappresentano l’eccellenza italiana nella produzione di grandi lievitati (panettoni, pandori, colombe e altri prodotti simili), che condividano un codice etico, anteponendo al business la volontà di diffondere e valorizzare la cultura di un prodotto realizzato a regola d’arte. Per la produzione dei loro lievitati, infatti, gli associati utilizzano solo lievito madre fresco e ingredienti di elevatissima qualità, evitando l’aggiunta di mono e digliceridi degli acidi grassi, di coloranti e aromi artificiali.



Nato da un’idea di Massimiliano dell’Aera, fondatore di Goloasi.it, oltre a porsi lo scopo di siglare accordi e convenzioni con aziende del settore, il club ha come obiettivi principali la crescita professionale e personale, grazie al confronto continuo con i membri del club e ai corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento, allo sviluppo di tecniche innovative di produzione e alla realizzazione di nuovi prodotti, ma anche l’ambizioso progetto di sottoporre al Ministro dello Sviluppo Economico un nuovo disciplinare di legge sul panettone artigianale, per valorizzare, tutelare e differenziare, agli occhi del consumatore, i panettoni artigianali rispetto a quelli industriali o a quelli realizzati con semilavorati.



Tutte le informazioni sull’L’Élite del Panettone Artigianale sono sul sito web elitedelpanettoneartigianale.it e sulle pagine social dedicate. Orari di apertura al pubblico di Levante Prof: 10.00 - 19.00, chiusura casse: 18.30.





BARI - L’Élite del Panettone Artigianale sarà presente alla settima edizione di Levante Prof, la fiera internazionale del Mezzogiorno che valorizza il vero “made in italy” agroalimentare. Appuntamento presso la Fiera del Levante di Bari dal 26 al 29 settembre 2021 con gli artigiani che rappresentano l’eccellenza italiana nella produzione di grandi lievitati, con workshop e approfondimenti, per dar vita ad un momento di confronto per i professionisti del comparto e delineare le tendenze del settore per il nuovo anno.Tante le tematiche al centro dell’attenzione, che spazieranno da argomenti legati alla produzione (caratteristiche del lievito madre fresco, come allungare la vita del panettone senza ricorrere alla chimica, le differenze su farine, tuorli, canditi, e tanto altro), ma anche al marketing e ad aggiornamenti normativi.Durante la quattro giorni, inoltre, sarà allestito un laboratorio a vista per la produzione di panettoni artigianali, ma anche di altri lievitati rigorosamente realizzati con lievito madre fresco e le migliori materie prime ad opera dei componenti dell’Élite.