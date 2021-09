Giornate europee del patrimonio: GTI sceglie Alberobello

GTI, già nel 2020, aveva costruito un programma di iniziative simultanee a Mantova (disabilità motorie), Roma (disabilità sensoriali e cognitive, in collaborazione con Radici Aps) e Firenze (disabilità uditive), ottenendo un grande riscontro da parte di famiglie e singoli - spesso impossibilitati ad accedere alla conoscenza del patrimonio per mancanza di proposte adeguate - e presentando addirittura il progetto al TTG di Rimini, la Fiera Internazionale del Turismo.

La scelta della sola tappa di Alberobello ha per GTI un valore simbolico: per GTI l'inclusività è la norma. Come ricorda la referente Puglia, Mariangela Palmisano, già da statuto prevediamo progetti ed iniziative per l'inclusione sociale». L'evento di Alberobello è realizzato in collaborazione con la Proloco. Per info e prenotazioni, 3297460298, Alberobello info@prolocoalberobello.it