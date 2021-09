Libri in cerca di lettori: evento gratuito a Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA (BR) - Libri gratuiti in distribuzione libera durante domenica 19 settembre nel borgo medievale di Ceglie Messapica. E’ l’iniziativa dell’associazione culturale Liber Libro che nell’ambito della manifestazione "Parole al Vento" in corso nel borgo fino a metà ottobre prevede 4 domeniche in cui verranno appesi lungo le strade i cosiddetti Libri Liberi, libri in cerca di lettori. - Libri gratuiti in distribuzione libera durante domenica 19 settembre nel borgo medievale di Ceglie Messapica. E’ l’iniziativa dell’associazione culturale Liber Libro che nell’ambito della manifestazione "Parole al Vento" in corso nel borgo fino a metà ottobre prevede 4 domeniche in cui verranno appesi lungo le strade i cosiddetti Libri Liberi, libri in cerca di lettori.





Il progetto è attivo nella città già da un anno e mezzo con diversi negozianti che ospitano cassettine di libri, fruibili gratuitamente dalla cittadinanza e dai tanti visitatori e turisti. "Liber Libro è una realtà che anima di cultura le città del brindisino ormai da 5 anni. Dopo Ostuni e Brindisi è sbarcata da un anno e mezzo a Ceglie Messapica dove dopo il primo stupore ed imbarazzo circa la novità dell’iniziativa, stiamo riscontrando un apprezzamento notevole e grande partecipazione della cittadinanza che con entusiasmo preleva i nostri Libri Liberi e contribuisce attivamente con le donazioni continue. La città di Ceglie ci riempie di soddisfazione" dice la presidentessa Simona Ciccarese.

4 domeniche di diffusione gratuita di cultura dove ognuno potrà scegliere il proprio titolo, portarlo a casa, leggerlo e scegliere di conservarlo o se preferisce restituirlo nelle libroteche presenti nel borgo medievale o presso i tanti punti aderenti in città: Attilius Photography, Orange Road cafè, Masseria Seppunisi eil punto vendita di via Daunia, Supermercato DOK di via Emilio Notte, Zootecninca Sgura Oronzo, Farmacia Ricci, Studio veterinario Ricci, Macelleria Allegrini, sede SPI CGIL di vico III Urgesi, Non solo Cuccioli e il panificio Moretto.