L'Italia impatta a Firenze: è 1-1 con la Bulgaria

Atanas Iliev intercetta l'assist inventato da Despodov che, cogliendo impreparata la difesa azzurra, beffa Donnarumma per il definitivo 1-1. Un risultato che lascia l'amaro in bocca al ct Roberto Mancini che, però, guarda già al prossimo incontro in programma alle ore 20.45 di domenica 5 settembre a Basilea con la Svizzera. La Nazionale elvetica è l'attuale inseguitrice dell'Italia che, nonostante il passo falso di Firenze, conserva la vetta del Girone C.

- Dopo 52 giorni dal trionfo di Wembley dove si è laureata Campione d'Europa, pareggiando per 1-1 l'Italia impatta con la Bulgaria a Firenze nell'incontro valido per le qualificazioni al Mondiale 2022. Dopo un primo quarto d'ora di dominio territoriale, che culmina con l'1-0 siglato al 16' da Chiesa con un sinistro da fuori area e, nato da una combinazione con Immobile, l'Italia subisce al 39' il pareggio bulgaro.