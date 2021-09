M5S Puglia: domani la votazione per l’elezione di un componente del collegio dei probiviri

BARI - Giovedì 16 settembre l’assemblea degli iscritti del MoVimento 5 Stelle sarà chiamata a votare online per l’elezione del Comitato di Garanzia; di un componente del collegio dei probiviri e sulla destinazione delle restituzioni dei portavoce nazionali. “Nei giorni scorsi sono stati pubblicati i nominativi proposti dal Garante per la sostituzione di un componente del Collegio dei Probiviri e sono onorata che sia stato proposto il mio nome assieme a quello di Riccardo Fraccaro” dichiara la consigliera del M5S Grazia Di Bari.

“Al di là del risultato finale - continua Di Bari - chiunque sarà scelto saprà fare il bene del Movimento. Domani sarà una giornata importante e ancora una volta al centro ci sarà la democrazia partecipata, perché come sempre le scelte più importanti vengono prese dagli iscritti. Giuseppe Conte si sta spendendo tantissimo per girare in tutte le piazze d'Italia per raccontare l'esperienza di governo, i successi e le battaglie che il Movimento 5 Stelle sta conducendo e lo farà domenica e lunedì anche qui in Puglia. Il suo esempio e il modello che propone sono fondamentali per realizzare obiettivi importanti per l’Italia. Io sono onorata di essere stata proposta per un ruolo così importante e continuerò come sempre a dare il massimo per i cittadini”.