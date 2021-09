Le 80 imprese affidabili dell’industria turistica pugliese

MILANO - Sono 80 le imprese dell’industria turistica pugliese che compete capaci di resistere e confermare la propria affidabilità finanziaria anche dopo le conseguenze della pandemia. Agroalimentare, comunicazione, cultura, informazione, intrattenimento, moda, ristorazione, turismo, vitivinicoltura sono i settori analizzati da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, che dopo aver estratto un algoritmo di competitività rispetto ai bilanci pre-Covid ha inteso premiare solo le aziende ritenute solvibili o sicure rispetto al Cerved Group Score Impact, un indicatore di affidabilità finanziario che ha tenuto conto degli effetti della pandemia sui vari settori.La presentazione dell’inchiesta condotta su circa 5.800 società di capitali con sede legale in Puglia, contestuale alla cerimonia di conferimento dei premi con la partecipazione di imprenditori e manager, si terrà venerdì pomeriggio ad Acaya, in provincia di Lecce, all’Acaya Golf Resort, presentata dal giornalista e vice direttore di Rai 1 Angelo Mellone, reduce dal successo televisivo de La Notte della Taranta, e dalla giornalista del Tg1 Maria Soave. L’evento è organizzato da Industria Felix Magazine con la partnership istituzionale di Regione Puglia e ARTI, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con il patrocinio di Confindustria, Confindustria Puglia, Simest (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università di Foggia, Università del Salento, le media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Lidl Italia, Sustainable Development. Numerosi gli ospiti che interverranno.Qui di seguito i nomi delle imprese premiate distinte per settori e province. Settore Agroalimentare (31). Bari (17): Agroalimentari Del Colle, Apulia Plants, Caseificio Dei Colli Pugliesi Di Maiullari & C., Castello, De Carlo, Dolce Bontà Industria Alimentari Dolciaria, Eurocoop, Fiore Di Puglia, Forza Vitale Italia, Fungo Puglia, Ignalat, Nutravant, Olearia Pazienza, Oleificio Cooperativo Produttori Agricoli Di Bitetto, Pastificio Dibenedetto, Puglia Sapori, Ripagnola Società Agricola. Barletta-Andria-Trani (5): Agrilarosa Società Agricola, Apulia Food, Ciemme Alimentari, Olio Levante, Sinisi. Brindisi (2): Soave, Soavegel. Foggia (5): Cooperativa Agricola La Piramide, Masiello Food, Ortore, Società Agricola Don Matteo, Società Cooperativa Agricola Farano. Lecce (1): Maglio Arte Dolciaria. Taranto (1): Europan-Sud.Settori comunicazione, informazione, cultura, intrattenimento (4). Bari (3): Bass Culture, Class Cinematografica, Cube Comunicazione. Barletta-Andria-Trani (1): E.C.M. Editoria E Comunicazione Multimediale.Bari (3): Annette Lingerie, Gruppo Tessile Logama, Over. Barletta-Andria-Trani (5): Formeidee, Nea, Pezzol Industries, Polyflex, TLT Textile Label Technology. Lecce (13): Antonio Arnesano Furs & Leather, Brand Label, Cravattificio Alba, Emmea, I.S.A. Industria Specchia Abbigliamento Fashion Group, Leo Shoes, Luciano Barbetta, Manifatture Moda Sartoriale, Margy, New Slar, S.P.S. Manifatture, Tre Gi, Unoerre.Brindisi (2): Brin Mense Gestione Ristorazione Collettiva, Di.Gi.Mar. Lecce (2): Gestibar, Ristosì. Taranto (1): El Cohiba 59.(1). Lecce (1): Masseria Panareo.. Bari (3): Didasca Vini, I Pastini, Soc. Agr. M. Borgo Dei Trulli. Barletta-Andria-Trani (1): Petroni Vini. Brindisi (3) Tormaresca, Unione Produttori Agricoli Locali, Vinicola Mediterranea. Foggia (2): Società Cooperativa A R.L. Apulia, Vinicola Dell’Olio. Lecce (4): Agricola, Antica Azienda Vitivinicola Dei Conti Leone De Castris, Castello Monaci, Terrulenta. Taranto (5): Agricola Pliniana, Cantina e Oleificio Sociale di San Marzano, Cantolio Manduria, Produttori Vini Manduria, Tenute Salentine.