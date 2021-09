Matteo Bocelli conquista lo streaming con il singolo di debutto 'Solo'

MILANO - Matteo Bocelli conquista le classifiche streaming del mondo con il suo singolo di debutto "Solo". Pubblicato venerdì scorso per Capitol Records/Polydor, il brano è entrato direttamente nella New Music Daily di Apple in 67 paesi (tra cui USA, Messico e Italia) e ha conquistato la New Music Friday di Spotify.

"Solo", arriva dopo il successo planetario di "Follow me", cantato in duetto con Andrea Bocelli (che conta quasi 300 milioni di stream globali combinati, e il cui video ha totalizzato oltre 92 milioni di views) e dopo la collaborazione con Disney nell'album “Disney Goes Classical", dove, insieme alla Royal Philarmonic Orchestra, ha interpretato “Can You Feel the Love Tonight”, tratto da “Il Re Leone”.

Su arrangiamenti orchestrali potenti, il piano delicato suonato dallo stesso Matteo e la vivida e moderna produzione pop del vincitore del Grammy Jesse Shaktin (già a lavoro con nomi come Sia, Jennifer Lopez e One Direction), Matteo in "Solo" canta con passione e chiarezza la mancanza. Il brano, scritto da Matteo insieme alle brillanti penne di Fiona Bevan (cantante e autrice britannica che ha scritto per One Direction, Mika, Kylie Minogue e Backstreet Boys) e Marco Guazzone, è accompagnato da un video diretto da Gaetano Morbioli, ricco di simbolismo e della bellezza naturale delle maestose montagne delle Dolomiti.