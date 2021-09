Medvedev vince l'Us Open, sfuma il sogno Grande Slam per Djokovic

(via Us Open Tennis Championships fb)

- Il russo Daniil Medvedev vince gli Usa Open di tennis. Supera in finale 6-4 6-4 6-4 il serbo Novak Djokovic. Primo successo in carriera in un Major per il russo. Djokovic non realizza il sogno del Grande Slam. Medvedev preciso col dritto. Djokovic si oppone col servizio ma non basta per imporsi. Medvedev è infallibile con gli ace. Il russo è efficace con i lungo linea e i passanti incrociati ed è decisivo con le palle corte e i colpi da fondo campo.