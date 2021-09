Nuova specie di lucertola scoperta in Perù

LIMA - Una nuova specie di lucertola è stata scoperta nel sud del Perù. Lo ha annunciato martedì il Servizio nazionale per le aree naturali protette dallo Stato. "Un prezioso contributo delle aree naturali protette del Perù al mondo è la recente scoperta di una nuova specie di lucertola", ha affermato l'organizzazione in una nota.La scoperta di questa nuova specie, battezzata Liolaemus warjantay, è avvenuta "nella riserva paesaggistica del sottobacino di Cotahuasi", un'area naturale protetta nella regione di Arequipa (sud), a un'altitudine di 4.500 metri, secondo l' organizzazione. Questa lucertola si caratterizza per il colore grigio scuro sulla testa e squame giallo chiaro nel caso delle femmine. La riserva paesaggistica del sottobacino di Cotahuasi è un'area protetta con una superficie di 490,550 ettari.Questa scoperta, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, conferma ancora una volta l'alto valore biologico di questa area del mondo, da tempo minacciata. Purtroppo la distruzione della natura è così rapida in questa zona che molte specie spariscono prima ancora di essere scoperte.