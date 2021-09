Picchiato e lasciato morire in casa: 42enne italiano ucciso alle Canarie

Alcuni mesi fa la moglie, che lo aveva seguito in Spagna, e dove si erano sposati a Vecindario, era rientrata in Italia con il figlio minorenne. Costa era invece rimasto per cercare un altro lavoro.

CANARIE - Il 42enne Andrea Costa, originario di Cuneo, si era trasferito sull'isola spagnola di Gran Canaria da alcuni mesi. Dopo averlo ucciso, l'assassino ha caricato il corpo del 42enne su un'auto a cui poi ha dato fuoco.Per la morte dell'uomo, scrive la stampa iberica, tre persone sono state arrestate e altre cinque indagate. Le accuse, a vario titolo, sono di omicidio, occultamento di cadavere e omissione di soccorso.Costa sull'isola spagnola in passato aveva gestito un cannabis club, 'La Guaracha', si legge sulla stampa locale. La morte è stata confermata anche nella frazione cuneese dove Costa aveva vissuto fino a un anno fa.