Puma liberato da appartamento a New York: l'animale è stato portato in un rifugio

Per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, di sicuro sarà forse difficile che possa ricapitare l'esperienza di vedere un puma vivere in un appartamento in città. Per fortuna in Italia niente tigri, pantere nere o pigri leoni dietro il pergolato. Anche se, gira voce che ce ne siano per davvero, irregolari : leoni, leopardi, pantere e linci da appartamento.

Il suo proprietario ha finalmente capito che i leoni di montagna non possono vivere un appartamento. A proposito, Puma Sasha non è il primo grosso gatto con cui le autorità di New York hanno avuto a che fare. Nel 2003, la polizia ha preso una tigre di 210 libbre di nome Ming da un appartamento ad Harlem. Appena un anno dopo, un bambino di 8 anni è stato attaccato dal leopardo di suo padre a Long Island.