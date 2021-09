Red Bull Cliff Diving Polignano: intervista ad Alessandro De Rose

(credits: Red Bull)









Ho avuto il piacere di realizzare l'intervista con Alessandro De Rose prima della finale di domenica, che lo ha visto salire sul gradino più basso del podio grazie ad un prestigioso terzo posto.





Tra i vari argomenti e curiosità che vedrete nel video, abbiamo parlato anche delle regole e dei punteggi della gara.

Risultati–#6, Polignano a Mare, ITA

WOMEN

1. Rhiannan Iffland AUS – 383.20 points

2. Molly Carlson (W) CAN – 354.95

3. Xantheia Pennisi (W) AUS – 333.00

4. Yana Nestsiarava BLR – 311.75

5. Eleanor Smart USA – 311.70

6. Jessica Macaulay CAN – 309.85

7. Antonina Vyshyvanova (W) UKR – 271.35

8. Maria Paula Quintero COL – 269.95

9. Meili Carpenter (W) USA – 259.15

10. Elisa Cosetti (W) ITA – 256.00

11. Iris Schmidbauer GER – 236.75

12. Jaki Valente BRA – 112.70



MEN

1. Gary Hunt FRA – 466.30 points

2. Constantin Popovici ROU – 435.90

3. Alessandro De Rose ITA – 435.65

4. Catalin Preda (W) ROU – 433.20

5. Aidan Heslop (W) GBR – 423.85

6. Sergio Guzman (W) MEX – 412.10

7. Michal Navratil CZE – 372.75

8. Nikita Fedotov (W) RUS – 369.70

9. Carlos Gimeno (W) ESP – 342.60

10. Andy Jones USA – 336.25

11. Artem Silchenko (W) RUS – 315.30

12. David Colturi USA – 301.50



Final Standings* (after 6 of 6 stops)



WOMEN

1. Rhiannan Iffland AUS – 800 points

2. Jessica Macaulay CAN – 580

3. Molly Carlson (W) CAN – 560

4. Xantheia Pennisi (W) AUS – 402

5. Yana Nestsiarava BLR – 380



MEN

1. Gary Hunt FRA – 800 pts

2. Constantin Popovici ROU – 640

3. Catalin Preda (W) ROU – 550

4. Alessandro De Rose ITA – 444

5. Michal Navratil CZE – 280





- Si è concluso l'appuntamento con gli atleti del Red Bull Cliff Diving. Come da tradizione, per la seconda volta, la città pugliese ospita la finale conclusiva di questa fantastica competizione internazionale. La perla del Barese ha accolto tantissimi visitatori da tutto il mondo, tra musica divertimento e sport. In molti hanno visto la gara direttamente su barche, yacht e sup.