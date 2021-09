Riforma di sistema e nazionale a Bari: gli auspici del presidente FIGC Gabriele Gravina

(via FIGC fb)

Pur preoccupato per la perdita di 245mila società iscritte ai vari campionati a causa della pandemia, Gabriele Gravina non demorde sul lavorare ad una riforma di sistema del calcio italiano. E' con questo stato d'animo che il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in visita al rispettivo Comitato regionale nella giornata di lunedì 20 settembre 2021, ha concesso una breve intervista al Giornale di Puglia."La riforma di sistema, che ho precedentemente richiamato, deve essere inclusiva di tutto il calcio italiano; dalla Serie A alla Terza Categoria. Attraverso l'istituzione di una Serie D d'elite si potrà procedere ad una successiva riforma dei campionati di Eccellenza e di Promozione. La modifica degli stessi potrà contribuire a rilanciare l'intero comparto dilettantistico quale espressione del movimento calcistico di base"."Da Firenze a Roma, passando per Bologna e Reggio Emilia, la Nazionale ha continuato il suo itinerario lungo l'Italia. Per poterla ospitare, tutti i suoi stadi devono essere in regola con le normative e le omologazioni indicate dalla Uefa. Fra questi, il San Nicola di Bari è già in regola. Ragion per cui, auspico che in tempi brevi gli azzurri tornino a disputare una gara nel capoluogo pugliese. E' quanto ho ribadito anche al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e al sindaco di Bari, Antonio Decaro".A margine di questa intervista e nel corso della conferenza stampa, tenutasi al termine dell'intensa giornata di incontri coi vertici istituzionali e coi dirigenti regionali di Figc-LND, Gravina ha ribadito che è vietata la multiproprietà.Questo veto, che sarà normato attraverso le vigenti norme statutarie, riguarda maggiormente il futuro della SSC Bari per la conduzione societaria affidata alla Famiglia De Laurentiis, nel contempo proprietaria del Napoli.