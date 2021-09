Roma, Napoli, Milan: terzetto scudetto, Juventus permettendo?

(via AS Roma Fb)





Il 2-2 con cui l'Inter viene bloccata dalla Sampdoria al Ferraris e il 2-0 subìto dai biancocelesti dal Milan a San Siro indicano i passi falsi di un turno che registra la seconda sconfitta della Juventus. La Vecchia Signora, dopo essere stata sconfitta per 2-1 dal Napoli nell'anticipo di sabato 11 settembre per la coincidenza dettata dall'attuale testa di una classifica comprendente anche i partenopei, farà da crocevia per la lotta scudetto, ricevendo il Milan nel posticipo in programma allo Stadium di Torino alle 20.45 di domenica 19 settembre 2021.

E' il 91' di Roma-Sassuolo quando El Sharaawy, con un pallonetto a rientrare, nel siglare il 2-1 con cui i giallorossi regolano gli emiliani, rompe il duopolio Napoli-Milan in vetta alla classifica della Serie A 2021-22. E' la foto di copertina della terza giornata del massimo campionato che alla ripresa, dopo le pause per gli impegni delle Nazionali, vede l'assenza di Inter e Lazio, già in condominio prima della sosta.