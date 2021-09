Lavoro: a Bari RE/MAX Bolina assume 30 nuovi consulenti

BARI - Superare entro fine anno i 30 consulenti immobiliari, questo l’obiettivo ambizioso che si pone l’imprenditore immobiliare pugliese Leonardo Paglionico. La sua agenzia immobiliare è la RE/MAX Bolina di Bari, agenzia che ha sede nel quartiere Poggiofranco ma opera in tutta la città. - Superare entro fine anno i 30 consulenti immobiliari, questo l’obiettivo ambizioso che si pone l’imprenditore immobiliare pugliese Leonardo Paglionico. La sua agenzia immobiliare è la RE/MAX Bolina di Bari, agenzia che ha sede nel quartiere Poggiofranco ma opera in tutta la città.





In poco più di tre anni dalla sua apertura la RE/MAX Bolina ha conquistato il terzo posto per fatturato tra tutti gli affiliati RE/MAX di Puglia, Calabria e Basilicata. Una crescita esponenziale ed incredibile, visto anche il periodo di pandemia, che è stata resa possibile dal grandissimo impegno e sacrificio del titolare, Leonardo Paglionico, di concerto con il team di ormai 20 persone su cui ruota l’attività.





"Nel tempo, abbiamo imparato a sfruttare gli strumenti digitali e la tecnologia, traendo vantaggio dalla scarsa attenzione dei concorrenti su questi temi. Ma senza perdere il contatto con il territorio, intercettando velocemente le necessità di chi compra e vende casa a Bari. I nostri clienti hanno esigenze sempre più mirate e precise, abbiamo perciò lavorato sempre più incessantemente sulla creazione di esperienze di vendita e acquisto, rendendo memorabili quei momenti. Per questo chi cerchiamo deve essere una persona dinamica e determinata, con un’alta propensione al mondo dei Social e che, preferibilmente, conosca i meccanismi del mercato immobiliare" spiega Leonardo Paglionico.





Ma bisogna dire che RE/MAX Bolina non ricerca solo agenti immobiliari. Seleziona soprattutto persone con spirito imprenditoriale che vogliono avviare una carriera nel settore immobiliare in un’agenzia già operativa senza l’investimento iniziale.





Il modello delle agenzie RE/MAX, strutturato come uno studio associato, permette di creare economie di scala e assicura agli agenti strumenti tecnologici e di marketing all’avanguardia oltre ad un portafoglio di immobili anche a livello internazionale già disponibili, che aiutano i nuovi affiliati fin nella fase di start up a creare un’attività di successo.





I professionisti che entrano a far parte del network hanno accesso a percorsi formativi organizzati e volti a formare i neofiti del settore o migliorare la preparazione di professionisti già esperti.





La società Great Place To Work Institute Italia ha negli anni scorsi premiato il franchising RE/MAX per essere risultata una delle migliori aziende dove lavorare, un luogo in cui la crescita professionale è risultata superiore alla media delle aziende italiane.





Un sinonimo di eccellenza a livello italiano ed internazionale per l’innovazione apportata al settore immobiliare, nonostante la crisi del comparto, per la preparazione dei propri professionisti e per i risultati ottenuti.





Come ricorda la Recruiting Manager, Anna Maria De Chirico, "abbiamo iniziato il 2020 che eravamo in 5 in ufficio, poi è arrivata la pandemia ed è scattato qualcosa di positivo: adesso siamo addirittura in 20. Cerchiamo talenti ambosessi, con o senza esperienza, da inserire quanto prima nel nostro team. Prevediamo entro l’anno anche di ampliare l’ufficio perché ormai non ci stiamo più! Per noi è importante che i Consulenti abbiano una visione imprenditoriale, bisogna sapere che si tratta di una posizione a partita iva con trattamento remunerativo a provvigione".





RE/MAX Bolina offre condizioni remunerative allettanti visto che gira ai consulenti fino all’85% della provvigione per coloro che sono agenti immobiliari abilitati, e non prevede rapporti lavorativi di subordinazione.





Chi passerà la prima selezione verrà invitato a partecipare ad un webinar di presentazione del progetto e del percorso formativo gratuito denominato "On Boarding Compass", di avviamento e/o perfezionamento alla carriera.





Per candidarsi basterà inviare alla mail bolina@remax.it il proprio CV con una piccola presentazione, esprimendo in poche righe il perché si dovrebbe essere scelti. Per maggiori informazioni si può anche visitare www.remaxbolina.it/entra-in-re-max-bolina, inviando la propria candidatura tramite la stessa pagina.