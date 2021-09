Serie C: il Monopoli resta al comando del Girone C

Alle spalle del Monopoli, con il Taranto, ci sono altre 2 pugliesi: il Bari, che sconfiggendo il Picerno a Potenza per 1-0 con rete di Simeri nella ripresa, ottiene la prima vittoria esterna di questo campionato e la Virtus Francavilla Fontana che espugna il Degli Ulivi, regolando con lo stesso risultato i padroni di casa della Fidelis Andria.





A lasciare il secondo posto della graduatoria è il Foggia che, nell'altro anticipo giocatosi sabato 11 settembre, è stato battuto allo Zaccheria per 2-0 dalla Turris.

E' durato per una sola notte il primato del Taranto nel Girone C di Serie C. A vanificare il 3-1 interno, con cui gli ionici si sono imposti sul Palermo nell'anticipo disputatosi sabato 11 settembre 2021, è stato il Monopoli. Al Veneziani i nero verdi, dopo essere passati in svantaggio, sconfiggono l'ACR Messina per 2-1 e riprendono la vetta del raggruppamento centromeridionale.