Serie A: il Milan vince 2 a 0 contro il Venezia

Il Milan inizia ad incidere con maggior pericolosità nella metà campo lagunare, fino a trovare il gol al 68' con Diaz. L'azione nasce da un suggerimento di Bennancer che scodella in area, dove la corrente Hernandez, fa la sponda a Diaz che arriva puntuale all'appuntamento col pallone. Il 2-0 arriva all'82' con Hernandez, che su suggerimento di Saelemaekers, 'punisce' il Venezia per la rete che sancisce il risultato finale.





Il Milan, in attesa del match del Napoli, raggiunge momentaneamente l'Inter alla testa della classifica. Il Venezia invece deve risolvere i problemi di sterilità offensiva se vuole lottare per la permanenza in A.

Vittoria del Milan contro il Venezia. Dopo un primo tempo privo di emozioni, dove non sono state registrate conclusioni in porta. Nella ripresa, gli equilibri cambiano quando il mister Pioli decide di mischiare le carte facendo entrare Saelemaekers, T.Hernandez e Tomori, per Gabbia, Florenzi e Ballo-Toure.