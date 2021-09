Tennis: Berrettini n.7 al Mondo nella Classifica Atp

Davanti al tennista romano c’è solo Adriano Panatta miglior Italiano di sempre nella classifica ATP. Panatta fu numero 4 al mondo nel 1976.T Per quanto riguarda gli altri Italiani Jannik Sinner è numero 14. Lorenzo Sonego ventiquattresimo, Fabio Fognini trentaduesimo. Gianluca Mager numero 66 Marco Cecchinato ottantaquattresimo. Andreas Seppi numero 88 e Stefano Travaglia novantanovesimo.

- Importante traguardo per il tennista Matteo Berrettini. Per la prima volta nella sua carriera è numero 7 al mondo nella classifica ATP. Questo è stato possibile per il suo eccellente percorso agli Usa Open dove ha raggiunto i quarti di finale nei quali è stato eliminato dal serbo Novak Djokovic. Berrettini eguaglia Corrado Barazzutti che è stato settimo al mondo nel 1978.