Basket: l'Happy Casa Brindisi vince il Memorial Pentassuglia

Terzo quarto, Zanelli 46-40 per i pugliesi. Chappell, Brindisi trionfa 51-40. Quarto quarto, tripla di Visconti 59-42 per la squadra di Frank Vitucci. Nick Perkins, 73-44. Carter, l’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto, 81-49 tutta la partita e il Memorial Pentassuglia. Migliori marcatori, nei pugliesi Visconti 19 punti e Adrian 12. Nel Tartu Rosenthal 14 punti e Elksnis 12.

L’Happy Casa Brindisi vince il Memorial Pentassuglia di basket maschile. Supera in finale 81-49 in casa gli estoni del BC Tartu. Primo quarto, Gaspardo e Josh Perkins 7-0 per i pugliesi. Nick Perkins, 17-0. Visconti, Brindisi prevale 25-10. Secondo quarto, Chappell 37-19 per la squadra di Frank Vitucci. Adrian, 40-20. Carter,Brindisi si impone di nuovo 44-26.