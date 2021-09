TFM, M5S: “Grazie alla proposta emendativa l’abrogazione varrà anche per le domande già presentate”

BARI - "Oggi (ieri, ndr) il Consiglio regionale ha approvato la proposta emendativa presentata assieme alle altre forze di maggioranza per abrogare il Trattamento di Fine Mandato e far sì che l’abrogazione produca i suoi effetti anche per le domande già presentate". Così in una nota i consiglieri regionali del M5S Grazia Di Bari, Rosa Barone, Cristian Casili e Marco Galante sull’abrogazione del TFM.

"Un atto di responsabilità per i pugliesi - proseguono -, in linea con quanto deciso con il presidente Conte. Con la votazione di oggi scriviamo la parola fine ad una vicenda fin troppo strumentalizzata, anche da parlamentari ed ex consiglieri regionali che il TFM lo hanno percepito e lo percepiranno alla fine del loro mandato. Abbiamo restituito alla comunità oltre 600mila euro nella passata legislatura che hanno permesso di dare vita a progetti concreti per migliorare gli ospedali e le scuole pugliesi e negli scorsi mesi di dare un contributo alle associazioni che sono in prima linea tutti i giorni nella lotta alla povertà. Il resto sono solo chiacchiere", concludono i pentastellati.