Una tartaruga blocca per 12 minuti l'aeroporto Narita di Tokyo

Il rettile, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che alla fine è stato spostato dallo staff aeroportuale, era lungo circa 30 centimetri e con ogni probabilità proveniva da un vicino bacino idrico. Apparizioni di gatti, procioni o conigli sulla pista erano state segnalate in passato, raccontano le autorità aeroportuali, ma mai quella di una tartaruga.

La curiosa vicenda che in ogni caso ha messo di buon umore i passeggeri increduli in attesa della partenza è accaduta nella tarda mattinata di venerdì nello scalo a nord della capitale giapponese, proprio mentre uno degli aerei A380 della All Nippon Airways (Ana), il cui design rappresentava l'immagine di una tartaruga in stile hawaiano, era in coda per decollare alla volta di Okinawa, l'isola a sud dell'arcipelago.