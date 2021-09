PTA a Ruvo di Puglia: affidati i lavori di riqualificazione della struttura per avviare il cantiere

BARI – La riqualificazione del vecchio ospedale di Ruvo di Puglia entra nel vivo. Dopo l’approvazione del progetto, ASL Bari è passata alla fase operativa con l’affidamento dei lavori. L’iter previsto dal codice degli appalti per l’aggiudicazione provvisoria dei lavori presso il PTA di Ruvo si è conclusa lo scorso 17 settembre con la firma della determinazione dirigenziale di aggiudicazione (n.10501 del 17.09.2021).L’intervento – finanziato con Fondi Fesr 2014-2020 - consiste nella riconversione completa dell’ex struttura ospedaliera in presidio territoriale di assistenza che prevede una riorganizzazione degli spazi interni, nell’ambito del piano sanitario regionale con l’obiettivo di far coincidere il riassetto funzionale e l’ammodernamento tecnologico, con elevati standard di qualità dell’attività sanitaria e il comfort del paziente utente che viene preso in cura e introdotto in un determinato percorso di prevenzione, diagnosi, terapia e/o riabilitazione.I dettagli dell’intervento saranno illustrati martedì 28 settembre ore 15.30 nella sede del PTA di Ruvo di Puglia. Intervengono l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, il direttore Dipartimento Salute Vito Montanaro, il direttore generale della ASL di Bari Antonio Sanguedolce, l’ingegnere Nicola Sansolini, direttore Area tecnica ASL e il sindaco di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco.