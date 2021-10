27 ottobre 1991, 30 anni fa il rogo del "Petruzzelli"

Dalla perizia dei Vigili del Fuoco emerse che fu il solo crollo della cupola a evitare la completa e totale distruzione del Politeama. Dopo 88 anni di attività, per l'inaugurazione avvenuta il 14 febbraio 1903, quel cratere dal quale continuava a levarsi fumo (nonostante l'incessante intervento dei Vigili del Fuoco che con le loro autobotti fecero da spola tra Corso Cavour e i loro distaccamenti di Porto e Fiera per procurare l'acqua necessaria allo spegnimento delle fiamme), insieme al restante guscio vuoto, rappresentarono un lutto per la città di Bari. A testimoniarlo furono gli occhi piangenti dei baresi che accorsero sul rogo del Teatro nelle ore successive al disastro e all'uscita in edizione straordinaria della Gazzetta del Mezzogiorno.





Le indagini condussero alla celebrazione di un processo penale che si concluse con l'assoluzione degli imputati accusati di essere i mandanti e con la condanna di Giuseppe Mesto e di Francesco Lepore quali esecutori materiali dell'incendio. Un altro procedimento, di carattere civile, che vedeva coinvolti la famiglia Messeni Nemagna - proprietaria del Politeama - e il gestore dello stesso, Ferdinando Pinto, accusato di non aver assicurato il Teatro, si è concluso con la condanna di quest'ultimo a pagare un risarcimento di 57 miliardi di lire a favore dei proprietari del prestigioso immobile.





Tuttavia il risarcimento non è mai stato percepito, visto che il signor Pinto, all'epoca dei fatti, risultava essere nulla tenente. Il 7 settembre 2009, dopo 18 anni di ricostruzione con soldi pubblici, il teatro è stato riconsegnato al Comune di Bari. L'attuale gestione è affidata alla Fondazione Lirico Sinfonica "Petruzzelli e Teatri di Bari", che il 6 dicembre 2009 ha dato il via alla prima stagione lirica del nuovo Petruzzelli, con una rappresentazione della "Turandot" di Giacomo Puccini.

- Era una domenica mattina di 30 anni fa e Bari si svegliò con le sirene dei Vigili del Fuoco e col fragore dei vetri in frantumi. Nella notte tra sabato 26 ottobre e domenica 27 ottobre 1991, dopo la presentazione della "Norma" di Bellini e che per ironia della sorte termina con un rogo finale, fu acceso un violentissimo incendio che dalla platea del Teatro Petruzzelli si propagò fino alla zona del palcoscenico.