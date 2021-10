Al via la Giornata Europea della Cultura Ebraica 2021 'Dialoghi'

Un modo per sottolineare l’importanza dell’incontro e del confronto interculturale; il tema sarà declinato nelle tante iniziative con diverse modalità, tra visite guidate e incontri d’autore, concerti e spettacoli teatrali, mostre d’arte e degustazioni kasher, contributi video, momenti di approfondimento e attività per famiglie.La Giornata è un appuntamento culturale ormai consolidato, e nel nostro Paese vede ogni anno decine di migliaia di visitatori sparsi nelle oltre cento località che quest’anno parteciperanno.La Giornata in Italia è parte del progetto europeo promosso dall’ AEPJ, gode anche della collaborazione con la National Library of Israel e quest’anno anche del NOA project (Networks Overcoming Antisemitism). In Italia gode del Patrocinio del Ministero dell’Istruzione, del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani ed è riconosciuta dal Consiglio d’Europa.Ci auguriamo che la XXII Giornata Europea della Cultura Ebraica sia un ulteriore tassello per favorire un dialogo interculturale sempre più necessario. Un momento in cui condividere momenti di approfondimento sui temi più profondi, di svago per i momenti più semplici e quotidiani, nella convinzione che questa sia la strada maestra per un fattivo e positivo accrescimento di tutta la società. (Noemi Di Segni, Presidente Unione Comunità Ebraiche Italiane)Anche Trani tra le città che parteciperanno a questo progetto.L’evento dal titolo:si terrà lunedì 11 Ottobre ore 17,00 Palazzo Beltrami TraniTra gli interventi : il Prof. Pietro Polieri: (discipline demoetnoantropologiche UniCamillus Roma), il Prof. Ottavio Di Grazia (storia delle religioni, Università Suor Orsola Benincasa Napoli) e il Prof. Guido Regina ( Presidente Associazione Italia-Israele Bari).Presentazione e moderazione: Dott.ssa MariaPia Scaltritoe-mail: info@incantoapuliatravel.com whatsapp: 347.1077486PARTECIPAZIONE GRATUITA E SU PRENOTAZIONE