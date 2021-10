Al via l''Ulivo Day', alla scoperta dell’arte olivicola pugliese

BARI - La valorizzazione dell’olio extravergine pugliese è al centro di Ulivo Day in programma sabato e domenica, 30 e 31 ottobre, nei frantoi soci del Movimento Turismo Olio Puglia. La due giorni è il riflesso pugliese (è la terza edizione) di un evento nazionale che intende raggiungere alcuni obiettivi: promuovere un prodotto di eccellenza della dieta mediterranea, l’olio extravergine d’oliva, quale protagonista di un turismo sostenibile e culturale interconnesso con la storia e le tradizioni olivicole italiane. Educare e formare il consumatore alla conoscenza delle tante cultivar autoctone attraverso la narrazione dei produttori. Contribuire ad accrescere, oltre ai saperi, anche i sapori per valorizzare il lavoro dei frantoiani che ci regala un prodotto che è pari ad un farmaco naturale per le sue proprietà organolettiche indispensabili per la conservazione dello stato di salute.‘La crescita del turismo oleario – spiega il pugliese Donato Taurino, presidente nazionale del Movimento Turismo dell’Olio – stimola il comparto a fare sistema in un’ottica sinergica proiettata alla valorizzazione della cultura millenaria dell’olivocoltura, elemento identitario dei luoghi, mediante la cura e l’amore per la ‘Madre Terra’.Le porte dei frantoi si aprono agli oleoturisti il prossimo fine settimana (30 e 31 ottobre), i quali possono contare su un programma che prevede visite agli impianti di trasformazione, passeggiate e picnic negli uliveti, gite per approfondire le conoscenze del territorio, incontri d’autore e mostre d’arte, degustazioni gratuite e approfondimenti sul prodotto al fine di saper distinguere le diverse varietà. Gli assaggi saranno accompagnati ai prodotti tipici della nostra regione (pane, pettole, ortaggi sott’olio) e ai vini delle cantine socie del Movimento Turismo Vino Puglia. ‘In Puglia abbiamo due ambasciatori del vivere sano, l’olio extravergine d’oliva ed il vino, due protagonisti al centro del turismo enogastronomico internazionale che rafforza il sodalizio tra i due consorzi per una maggiore crescita del comparto dal punto di vista socio/culturale ed economico’, sottolinea Massimiliano Apollonio, presidente MTV Puglia.Le informazioni sui percorsi, itinerari e programma su www.mtopuglia.it e sui canali social del Consorzio: www.facebook.com/MtoPuglia e Instagram: www.instagram.com/MtolioPuglia.Ortore, Carpino (Fg) www.ortore.comBisceglia, Mattinata (Fg) www.oliodelgargano.itDi Molfetta, Bisceglie (Bt) www.dimolfettafrantoiani.itLama San Giorgio, Rutigliano (Ba) www.lamasangiorgio.itFrisino, Crispiano (Ta) www.frisino.comIl Frantoio, Ostuni (Br) www.masseriailfrantoio.itIl Frantolio, Cisternino (Br) www.ilfrantolio.comA.G.R.O., Surbo (Le) www.agrosalento.itAzienda Agricola Taurino, Squinzano (Le) www.agricolataurino.it.