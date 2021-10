Arazzi d’autore al vecchio telaio di nonna Teresa

Penelope la spartana era una donna bellissima quanto virtuosa (era cugina di Elena). Tesseva al telaio splendidi arazzi mentre aspettava il ritorno di Ulisse dalla guerra. Per non rassegnarsi e accettare la corte asfissiante dei principi che oziavano nella reggia, la regina di Itaca la notte disfaceva il lavoro del giorno: un espediente un sacco “greco” condiviso dal figlio Telemaco. Non è forse l’eroe del cavallo di Troia l’archetipo dell’astuzia?

E’ una fascinosa declinazione del ricco dna della donna nata in riva al Mediterraneo, ma anche un po’ distanti: le sumere, le assiro-babilonesi, le fenicie, greche e romane, ecc. Dee e mortali, ninfe e naiadi sono spesso colte al telaio dai narratori.

Ma anche ad altre latitudini e longitudini: le donne latinoamericane (dal Messico al Perù dalla Bolivia, etc.), nelle coperte anche loro tessevano le storie mitologiche apprese dall’affabulazione degli avi, ma anche le loro vite quotidiane e quelle delle loro famiglie.

Nell’altro secolo, le nostre nonne e mamme tessevano i canovacci, le coperte della dote, le lenzuola di cotone e canapa. Basta essere nati nei villaggi del Sud per avere ancora nelle orecchie il rumore della spoletta (“sciuscitta”) che nelle mattine correva da un lato all’altro del telaio. Chiudi gli occhi e rivedi orditi, arcolai, matasse, etc.

Anche Teresa Puzzello, la nonna di Anna Lucia Rizzello, a Taurisano (Lecce) fu una brava tessitrice del Novecento. Per lei, millennial nata nel 1996, ha una vera e propria adorazione.

L’occasione della mostra a S. Maria di Leuca (Pro Loco, Villa Fuortes) dei suoi bellissimi manufatti – assai apprezzati dai turisti - è stata buona per ripercorrere la sua storia, ma con uno sguardo aperto al futuro: potrebbe incubare una start-up per auto-occuparsi, crearsi da sola un lavoro: il telaio potrebbe essere la sua strada, lei quando ne parla ha lo sguardo acceso e lo legge come un orizzonte possibile: “Vivo e lavoro – confida - nell’intimità del mio studio-atelier”. Determinata, aggiunge: “Fin da piccola avevo le idee chiare e sapevo già cosa avrei voluto fare nella vita”.

Ma ci sono gli step, nulla si improvvisa. Anna Lucia ha studiato prima all’Istituto d’arte “Giannelli” di Parabita, frequentando i corsi di design e moda.

Il talento era già in nuce: terminato il corso di studi, è stata selezionata per svolgere uno stage in alcune aziende di Rimini. “Questa esperienza – spiega la ragazza - è stata alquanto formativa, poiché ho appreso varie conoscenze tecniche del settore”.

Dopo Rimini, ha deciso di iscriversi alla “Calcagnile Academy” di Lecce fondata anni fa da Rosanna Calcagnile, un’istituzione seria e all’avanguardia nel settore moda dove il talento si svela e si affina. Infatti Anna Lucia riconosce: “Lì ho maturato il concetto di moda”.

Nello specifico, ha frequentato i corsi di fashion design e modellistica integrati: “Mi hanno permesso di ampliare le mie conoscenze e le mie vedute in un percorso di analisi che partiva dallo studio, la progettazione, fino ad arrivare alla realizzazione conclusiva del progetto”.

Con un sorriso aggiunge: “Ero felice e mi sentivo appagata: ero sempre più convinta di essere sulla strada giusta”.

Ma la vita è fatta anche di incontri decisivi, che arricchiscono e chiariscono a noi stessi gli obiettivi possibili, senza voli di Icaro, restando coi piedi a terra. Per lei è stato determinante quello con la docente di fashion design Santa Scioscio, una maestra barese nello staff della “Calcagnile Academy”. “Mi ha incoraggiato – spiega la ragazza - a prendere parte a un concorso sulla Fiber Art internazionale”.

E a questo punto, dopo Rimini, la creatività esce di nuovi dai confini dov’è incubata per navigare in mare aperto: “Mi piace mettermi in gioco, così decisi di partecipare”.

Ma per la vita di Anna Lucia della era un momento difficile: l’amata nonna Teresa (“colonna portante della mia vita”), che, come già accennato, fu un’abile tessitrice rinomata nella zona, è malata: “Stavo male, soffrivo per lei – sottolinea con un velo di tristezza la ragazza - da sempre sono legata ai valori essenziali della vita, la famiglia in primis”.

Come quei fiori che spuntano fra i sassi, dove nessuno se lo aspetta, da quel passaggio esistenziale così delicato e doloroso, nacque un’ispirazione: “Al concorso, presi la vecchia cornice di un quadro che per me fungeva da piccolo telaio con l’ordito e realizzai la mia prima opera d’arte, un ‘cuore tessuto’ realizzato con la tecnica del fiocco leccese, con spago e cotone e una ramificazione di garza aperta che simboleggiano le radici, la resistenza, l’esistenza”.

Anna Lucia consegnò il progetto l’ultimo giorno “all’ultima ora, anzi all'ultimo secondo – osserva con una nota malinconica nella voce e lo sguardo - lo feci per mia nonna, perché sapevo che lei avrebbe voluto così”. Le radici e l’identità fanno parte del nostro patrimonio genetico, guai a sottovalutarlo: sono forza, ricchezza, certezze.

A un mese esatto dalla morte di nonna Teresa, Anna Lucia fu contattata dalla giuria del concorso con una bellissima notizia: quel fiocco così denso di significati, nato in un periodo così triste, aveva vinto il prestigioso concorso internazionale. “Il mio primo concorso, il mio primo lavoro: non ci credevo, non avevo parole...”.

Successivamente ha partecipato ad altri concorsi, progetti e residenze d’artista, tra cui uno per rappresentare l’Italia in Montenegro.

Terminati gli studi accademici, decise di acquistare un telaio moderno manuale e realizzare successivamente la sua prima collezione, partendo dal progetto al tessuto, fino ad arrivare al lavoro conclusivo.

Se gli incontri ci segnano e ci aprono squarci, opzioni, un altro di quelli che contano per Anna Lucia è stato con la Fondazione “Le Costantine” di Casamassella (area idruntina): “Sono grata a questa realtà che mi ha dato la possibilità di realizzare dei tessuti per la sfilata di Dior l'anno scorso a Lecce. Grazie a questa esperienza ho acquisito maggiore sicurezza nell'utilizzo dei telai antichi”.

Misurarsi con mondi vitali, professionali, globali di livello fa crescere e maturare in fretta e porta e anche convinzione dei propri mezzi, possibilità. E’ a questo punto che si ricorda di essere figlia d’arte: in un angolo della sua casa c’è il vecchio telaio della nonna, il suo regalo più bello, l’eredità più preziosa, perché viene dall’altro secolo e ancora può cantare, come quello di Penelope secoli fa.

E conclude: “Ora nel mio piccolo studio ho due telai antichi e uno moderno, dove realizzo le mie collezioni uniche, non riproducibili, estranei all’idea di serialità”. Quelle che hanno incantato i visitatori a Villa Fuortes sul lungomare di Leuca dove, luglio 1959, arrivò Pasolini con la Fiat Millecento, che a mesciu Anciulu (il mitico front della Pro Loco) confidò la sua estasi per la bellezza che stordisce a Finibus Terrae.

Il passato rivive ora nei disegni, ovvero i ‘pinti salentini’ di un tempo sospeso fra passato, presente e futuro, che Anna Lucia rivoluziona e risolve in un design contemporaneo, innovativo, ma solidamente ancorato alla modernità. Di cui sentiremo parlare nel tempo che ci aspetta…