Calcio: il Lecce riceve il Collare D'Oro dal Coni

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha ricevuto ieri sera dal Coni il riconoscimento del “Collare d’ Oro al Merito Sportivo”. E’ l’unica società di calcio a ricevere nel 2021 questa massima onorificenza sportiva istituita dal Coni.

Il “Collare d’Oro” riconosce i meriti sportivi alle società ultracentenarie come in questo caso del Lecce. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò ha comunicato il riconoscimento al Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani con una lettera: “ Caro Presidente Sticchi Damiani, caro Saverio ti esprimo i più vivi complimenti del Coni e i miei per il meritato riconoscimento che premia l’impegno e la dedizione allo sviluppo dello sport espressi dall’ Unione Sportiva Lecce”.