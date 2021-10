Bari-Catanzaro il 30 ottobre alle 14 su Rai Sport

(via Ssc Bari fb)

Sabato 30 ottobre 2021, con inizio alle ore 14, in diretta dallo Stadio San Nicola, Rai Sport trasmetterà la diretta in chiaro di Bari-Catanzaro, gara di cartello della dodicesima giornata del Girone C della Serie C 2021-22. E' quanto comunicato dalla Lega Pro nel pomeriggio di giovedì 21 ottobre e all'indomani di Bari-Foggia, anch'essa trasmessa sul canale 57 del digitale terrestre dell'emittente televisiva di Stato.